Nido "Lo Scoiattolo": "Sì all'ampliamento". I dettagli del piano

"Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo per quanto riguarda la manutenzione e l’ampliamento dello". Lo comunica la sindaca Francesca Giannì, in relazione alla situazione dell’asilodi via Leonardo Da Vinci che l’amministrazione comunale ha intenzione di riattivare in toto e potenziare, per un’operazione da circa 100mila euro. I lavori principali prevedono la realizzazione di un nuovo locale destinato allo sporzionamento dei pasti, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti dei bagni, la sostituzione di sanitari e rubinetteria, la costruzione di tramezzi in cartongesso per la realizzazione di un piccolo locale atto ad ’archivio dati sensibili’, la realizzazione di un ’ripostiglio giochi’. Saranno ritinteggiati tutti i locali, oltre a una serie di interventi manutentivi quali la revisione dell’impianto idrico ed elettrico, la sostituzione e installazione di nuovi condizionatori per il raffrescamento del salone principale, la revisione degli infissi ed il rifacimento della pavimentazione.