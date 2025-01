Nave spinta dal vento e dalle onde si schianta e fa crollare in parte il pontile di Marina di Massa

Leggi su Corrieretoscano.it

– Il forteha fatto rischiare la tragedia nel mare davanti adi.Ha infatti causato l’arenamento di unacontro il, anche per la mareggiata in corso. Lasi chiama Guang Rong ed è unaHopper Dredger (che carica anche in coperta) costruita nel 2001 che naviga attualmente sotto la bandiera cipriota.Le autorità competenti e le squadre di emergenza hanno iniziato gli interventi per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell’area in attesa del rimorchiatore.Unadelè già crollata e la zona intorno alè stata delimitata. Il sindaco didiFrancesco Persiani invita a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarvi al.Sul posto polizia, vigili del fuoco, prefetto, sindaco, capitaneria di porto e 118.