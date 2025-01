Lanotiziagiornale.it - “Meloni mente pure sulle banche. E sulla scalata di Mps la Commissione Ue chiarisca”: parla l’europarlamentare del M5S, Pedullà

Dopo le menzogne in Italia,in Europa, questa volta. A sostenerlo è l’euromentare del Movimento Cinque Stelle, Gaetano, che è anche componente dellaEcon (e assicurazioni), che ha presentato un’interrogazione urgente allaeuropeadel Monte dei Paschi a Mediobanca.Ieri Piazzetta Cuccia ha definito ostile l’Offerta pubblica di scambio (Ops) arrivata da Siena.“Era scontato, perché è evidente che l’operazione non crea valore. Il problema, però, è un altro: non si tratta di una normale operazione di mercato, come tenta goffadi spacciarla persino la premier. Con questa storia, infatti, il Governo rischia di trasformarsi nel peggiore dei banchieri: quello che si avventura nelle operazioni finanziarie più pericolose rischiando i soldi dei cittadini”.