Tg24.sky.it - Meloni indagata, dagli atti alla decisione del Tribunale dei ministri. Cosa succede adesso

La premier ieri, 28 gennaio, ha annunciato in un videomessaggio di aver ricevuto un avviso di garanzia dal procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi per i reati di favoreggiamento e peculato - insieme aidella Giustizia Carlo Nordio, dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano – a seguito del rimpatrio del comandante libico Almasri sul quale ilpenale internazionale dell’Aia (Cpi) aveva spiccato in precedenza un mandato di cattura