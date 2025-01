Iltempo.it - Lucarelli stronca le neo-femministe "Caos e ideologia", con chi ce l'ha

Siamo alla crisi del femminismo 2.0, con le attiviste in difficoltà e le frange del movimento in subbuglio e protagoniste di cortocircuiti sempre più evidenti. A evidenziare questa decadenza è Selvaggiache sulle pagine de Il fatto quotidiano fa un ritratto del movimento femminista italiano tutt'altro che lusinghiero. Alla base della crisi, la scomparsa di Michela Murgia “figura centrale del femminismo nonché il più solido riferimento di altre attiviste spesso in polemica l'una con l'altra e che – scrive– Michela, solo Michela, riusciva a far convivere nella stessa stanza”. A un anno e mezzo dalla sua morte, è in atto un'evidente “balcanizzazione del femminismo” e l'avanzata di un “femminismo sgangherato, caotico e ideologico che non ha portato nulla di buono”. La giornalista fa alcuni esempi lampanti, a iniziare dal caso dello scrittore Leonardo Caffo invitato da Chiara Valerio alla nota fiera “Più libri più liberi”, nonostante le accuse di violenza ai danni della sua ex fidanzata: “Ha reso evidente non solo la doppia anima di Valerio (migliore amica di Murgia e accanto a lei in molte battaglie), ma ha raccontato una enorme frattura all'interno delle diverse correnti – sottolinea– Da una parte l'amichettismo in salsa femminista rappresentato dai Valerio, Saviano&C.