Lotta alla sosta selvaggia. Corso Gramsci va in tilt

PISTOIAAuto in doppia fila, posteggi lungo la corsia preferenziale,: la situazione lungonon pare migliorare per gli autisti di Autolinee Toscane. Per questo le segreterie sindacali del trasporto pubblico su gomma hanno deciso di scrivere una lettera aperta al Prefetto e al sindaco Tomasi. Il tutto avviene a un paio di settimane da uno spaventoso incidente che ha visto coinvolti due pedoni e uno scooter che procedeva, senza averne diritto, lungo la corsia preferenziale dei bus di. "Denunciamo – si legge nella nota firmata da Fit Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal – da tempo, il mancato rispetto del Codice della Strada da parte degli automobilisti, inosservanza causa di pericolocircolazione e disservizio del trasporto pubblico. Gli autisti ci segnalano il rischio che si trovano ad affrontare transitando nella corsia preferenziale di, dall’altezza del teatro fino al semaforo di San Vitale.