LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2025 in DIRETTA | Haugan doma la Planai Vinatzer 12

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:47 Giù dal podio Strasser! Addirittura quarto il tedesco, che manca il back-to-back. Manche nervosa del teutonico, che ha smarrito il vantaggio subito al primo intermedio, per poi accusare 77 centesimi di ritardo al traguardo. Vince, due austriaci sul podio.21:45 NUOVO LEADER! Splendido rush finale di, che abbassa i decibel dei tifosi austriaci rifilando 20 centesimi a Feller. Per il norvegese crono complessivo di 1:48.05 al termine di una manche coraggiosa. E’ il momento di Linus Strasser. Il tedesco difende 31 centesimi su.21:43 Un paio di sbavature per Meillard, che scuote la testa sconsolato al traguardo. Per l’elvetico terzo posto a 53 centesimi da Feller. Si procede con il norvegese Timon. Lo scandinavo ha 15 centesimi di vantaggio sull’austriaco.