Ilrestodelcarlino.it - L’assessore si dimette. Bertini getta la spugna. Un poker di candidate per guidare la Cultura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladoveva essere uno dei fiori all’occhiello del neo sindaco Daniele Silvetti. Durante la campagna elettorale di quasi due anni fa l’esponente di Forza Italia puntò proprio su questo settore come uno di quelli che avrebbe contraddistinto l’eventuale nuovo corso. Ma una volta conquistato Palazzo del Popolo, per la prima volta a guida centrodestra, fu proprio la casella del neo assessore allaa creare i maggiori grattacapi. Tanti nomi in corsa, poi tutti "bruciati", fino alla scelta della tecnica di area Anna Maria. Una figura che, stando alle ultime indiscrezioni, proprio oggi dovrebbe consegnare la lettera di dimissioni nella mani del primo cittadino per tornare in Regione. Un rapporto ormai deteriorato tra i due che ha convinto laa tornare al suo ruolo di tecnica in Regione.