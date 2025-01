Sport.quotidiano.net - L’Adamant torna in campo. Al palazzo con San Bonifacio

Nemmeno il tempo di festeggiare il successo con la capolista Monfalcone, che perè già ora dire in: questa sera alle 20.30 alla Bondi Arena, turno infrasettimanale contro i veronesi di San, che ancora nutrono una flebile speranza di entrare tra le prime sei. Quasi impossibile, ma nel caso di esclusione dal campionato della traballante Valsugana e di un cammino negativo di Jesolo e Oderzo, ecco che gli avversari di stasera potrebbero addirittura farsi avanti nella lotta per le prime sei posizioni. Tutto passa da un eventuale colpaccio stasera alla Bondi Arena, ma Ferrara vuole dar seguito al momento positivo e bissare, a distanza di 72 ore, la bellissima vittoria contro la Falconstar, che ha messo in evidenza un’Adamant come non la si vedeva da parecchio tempo.