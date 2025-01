.com - La psicoterapia non è da uomini? Un tabù su cui le aziende devono lavorare

La società ha da lungo tempo associato la mascolinità a tratti come la forza e l’imperturbabilità. Questa narrazione, seppur radicata nella cultura popolare, esercita una pressione significativa sulla salute mentale maschile. Glisono spesso “spinti” a reprimere le loro emozioni, un atteggiamento che li porta a mascherare il malessere psicologico e adottare comportamenti compensatori dannosi. Questo fenomeno ha un impatto non solo sulla salute individuale, ma anche sulla società nel suo complesso, con conseguenze tangibili in termini di relazioni interpersonali e professionali, produttività in ambito lavorativo e benessere collettivo. Ed è proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale e nel mese dedicato a questo tema che Elty di DaVinci Salute, scale-up 100% italiana nel settore della digital health, invita a riflettere sulla necessità di superare i ruoli di genere.