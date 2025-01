Ilrestodelcarlino.it - Il fallimento dell’Ac Cesena: “La società poteva salvarsi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 29 gennaio 2025 – Si difendono con caparbietà gli imputati del processo per la bancarottache si sta svolgendo davanti al collegio giudicente presieduto dal giudice Marco De Leva. Ieri è stata la volta del commercialista Stefano Bondi, presidente del collegio sindacale dellacalcistica dal 2008 al 2018, quando ci fu il, e dal 2016 dellacooperativa& Co che formalmente controllava l’Accon lo scopo di alleggerirne l’esposizione finanziaria. L’interrogatorio di Stefano Bondi, difeso dall’avvocato Alessandro Melchionda di Bologna, è durato più di due ore durante le quali ha tenuto testa senza mai indietreggiare davanti all’incalzare delle domande del pubblico ministero Francesca Rago; Bondi ha ricostruito partendo dal 2010 le mosse per mantenere in linea di galleggiamento la barca del Cavalluccio nonostante il forte indebitamento (soprattutto con il Fisco) e le difficoltà per reperire la finanzia necessaria a saldare con regolarità bimestrale gli stipendi per i calciatori, lo staff tecnico e gli altri dipendenti.