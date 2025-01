Anteprima24.it - Il cordoglio di Sindacato e Ordine dei Giornalisti: “Postiglione cronista attento e appassionato”

Tempo di lettura: 2 minuti“È morto a 44 anni a seguito di un incidente stradale il giornalista Fabio.Ilunitariodella Campania e l’deidella Campania si stringono forte, in un abbraccio affettuoso, alla moglie Valentina Trifiletti e alla famiglia di Fabio e annunciano iniziative congiunte per ricordarlo”. Così in una nota delunitarioCampania.“Ha cominciato la sua carriera con il Roma, prima come collaboratore della cronaca bianca, per poi guadagnarsi l’assunzione e passare alla nera e alla giudiziaria. Tantissime le inchieste e gli scoop realizzati sulla camorra – si sottolinea – Per alcuni di questi ha ricevuto anche pesanti minacce per le quali gli fu attivato un servizio di vigilanza. Nel 2019 per Matera capitale della cultura fu assunto al Corriere del Mezzogiorno per curare le pagine lucane per poi passare, successivamente, alla redazione di Napoli e, infine, è stato assunto al Corriere della Sera a Milano dove ha lavorato all’ufficio centrale dei redattori capo.