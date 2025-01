Anteprima24.it - “Il 5 marzo tutti in Campidoglio”, tornano i trattori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIin strada e annunciano una “grande manifestazione” nella Capitale, il 5in piazza del. Un appuntamento a cui sono invitati cittadini e amministratori locali, a partire dai sindaci in fascia tricolore. “Non vogliamo fare alcuna marcia su Roma – premettono dal Coordinamento agricoltori e pescatori italiani – vogliamo far conoscere le nostre ragioni e spiegare aperché devono schierarsi accanto a noi”. Il Coordinamento chiede “lo stato di crisi per il comparto”. Il settore sta attraversando “una sorta di terremoto e lo stato di crisi può interrompere il trend di abbandono del mondo agricolo – ha detto Elia Fornari, uno dei rappresentanti -. Esigiamo misure straordinarie perché non può più andare avanti così. Si tratta solo del primo passo di un percorso che vogliamo porti a una nuova riforma agraria”.