Laprimapagina.it - Enjoy Viterbo +, al via la segnaletica turistica con targhe in braille e guide nella lingua dei segni

+, al via laconindei– La rete “+ Rete di Imprese” è nata dalla volontà delle imprese aderenti e in sinergia con il Comune die al supporto economico della Regione Lazio. La Rete è infatti beneficiaria dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche ed è stata ammessa con Determinazione n. G05757 del 28/04/2023.La gestione della Rete è affidata al C.A.T. (Centro Assistenza Tecnica sviluppo imprese) per il supporto tecnico amministrativo e per le attività di manager di rete.La Rete “+” è formata da 46 attività economiche su strada prevalentemente distribuite nell’area urbana della città in rappresentanza di varie categorie merceologiche: turismo, commercio, servizi e artigianato.