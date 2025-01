Ilnapolista.it - Djokovic: Mio padre cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste. Spesso mi chiede che cos’altro voglio conquistare

«Avverto che la gente già da qualche tempo scrive su di me il necrologio tennistico. Il primo che ha iniziato a farlo è mio, anche se non so fino a che punto lui sarà contento che io ne parli». A parlare a Novakche a Gq ha raccontato come papàsia il primo a dire al figlio di attaccare la racchetta al chiodo.: «Da tempo si scrive del mio necrologio tennistico»Durante l’intervista a Gq, sostenuta dopo il ritiro dagli Australian Open,ha raccontato che suodi convincerlo a porre fine alla sua carriera tennistica.«Già da un po’ di tempodi, ma non. Capisce e rispetta la mia decisione, mamiche. È consapevole dello stress e della tensione che influiscono sulla mia mente e sul mio corpo».