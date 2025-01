Juventusnews24.com - David Juventus, non esce dalla lista di Giuntoli. Ma la concorrenza per il canadese è spietata: due club su tutti spaventano le rivali

di RedazioneNews24, ilnondegli obiettivi diper l'attacco bianconero. Ma c'è tantaper luiCome spiegatoGazzetta dello Sport, il calciomercatocontinua a guardarsi intorno in cerca di possibili sostituti di Dusan Vlahovic, che in estate potrebbe lasciare Torino visto il contratto in scadenza nell'estate del 2026.Tra i nomi inc'è sempre quello di Jonathan, seguito dada almeno un paio di stagioni. Ilè in scadenza con il Lille e non chiederebbe neanche uno stipendio troppo elevato (5 milioni di euro). Il problema è la: Bayern Monaco e Barcellona suci proveranno per lui.