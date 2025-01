Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni reagisce alla notizia dei presunti tradimenti di Fedez con Angelica Montini: la risposta dell’influencer ai fan che le mostrano sostegno

Sarebbe statala presunta amante diprima, durante e dopo il matrimonio con. Una storia parallelarelazione con l’imprenditrice cremasca che nessuno si sarebbe aspettato. Nemmeno la stessa, perché, a quanto pare, sarebbe rimasta all’oscuro di tutto, persino di quella presunta telefonata di“cinque minuti prima di salire sull’altare” con la madre dei suoi figli.Secondo quanto ricostruito da Fabrizio Corona, infatti, l’influencer 37enne, di quella storia, non ne sarebbe mai venuta a conoscenza. Almeno fino a quando non sarebbe stato lo stessoa dirglielo, inavvertitamente, il giorno dopo la sua presenza a SaràSanremo. Se l’intricata storia amorosa del rapper è stata passata al setaccio da Corona, resta ancora un mistero da risolvere: come ha reagito?L’influencer, che proprio oggi è stata rinviata a giudizio per il “caso Pandoro”, non ha rilasciato dizioni ufficiali.