Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone, è disponibile la Stagione 2 con nuove mappe, Battle Pass e tanto altro

la2 diofOps 6 eoffre una grande quantità di nuovi contenuti, in grado di accontentare una grande quantità di fan.Tra le novità introdotte dalla nuova season troviamoper multigiocatore e zombi, come segnalato da Activison.In ciascuna modalità saranno introdotteinedite che sconvolgeranno il nuovo ordine di Avalon. Saranno in totale 6 lelocation, 5 (di cui 3 disponibili già al lancio) per la modalità Multiplayer e una per Zombi.MultiplayerBounty – La mappa è ambientata in un attico di lusso ad Avalon, trasformato in un covo criminale. Offre aree strategiche come il tetto per imboscate, l’ufficio con punti elevati, la lobby stretta per scontri ravvicinati e il nightclub per combattimenti intensi. I giocatori devono sfruttare queste zone per pianificare e dominare la partita.