Liberoquotidiano.it - Bonelli: "Speriamo atto procura spinga governo a spiegazioni"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Visto che questonon dà ledel perché hanno rimandato a casa con un aereo di stato un torturatore e stupratore anche di bambini, un assassino e trafficante di esseri umani e raccontano tante bugie, forse attraverso questa iniziativa delladella Repubblica potremo sapere le ragioni per cui ricoperto l'Italia di questa grande vergogna". Così Angelo, leader di AVS, commentando all'esterno della Camera dei Deputati le notizie sugli avvisi di garanzia notificati a Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano. "Meloni, però, adesso la smetta di fare la vittima - insiste- perché lei che per prima dice di essere una mamma si dovrebbe vergognare di aver liberato uno stupratore di bambini e rimandato in Libia su un aereo di stato".