Lanazione.it - Bomba d’acqua, città allagata. Caos stazioni, paura Mugnone. Poi la rabbia: "È inconcepibile"

di Teresa ScarcellaFIRENZELa pioggia concilierà anche il sonno, ma quello di ieri è stato un brusco risveglio. Nessun quartiere è stato risparmiato dall’acquazzone che in poche ore ha fatto scendere sulle teste dei fiorentini la quantitàdi un mese, riducendo lain palude. Gli esperti parlano di 50 millimetri di pioggia. In pochi minuti i social e le chat di whatsapp hanno iniziato a riempirsi di foto e video provenienti da ogni zona: strade trasformate in fiumi, sottopassi in piscine, macchine bloccate e acqua fino alle caviglie. Lanon se l’aspettava. "Per il capoluogo toscano era stato annunciato il codice verde e non erano quindi ipotizzati fenomeni intensi e pericolosi" ci ha tenuto a specificare l’assessora alla Protezione civile Laura Sparavigna, ma fin dalle 8 di mattina laha fatto rizzare le orecchie alla protezione civile, non appena le precipitazioni hanno superato la soglia di attenzione.