Notizie.com - Al Bano e quell’annuncio che non ti aspetti: conosce la data della fine della guerra in Ucraina

Leggi su Notizie.com

Quando finirà lain? Tutti se lo chiedono e non vedono l’ora che ciò accada. Ma c’è qualcuno che sa la: è Al.Alche non tilain– Foto Ansa – notizie.comIn un contesto di crescenti tensioni internazionali e incertezza, emerge una notizia sorprendente che cattura l’attenzione dell’opinione pubblica: Al, il rinomato cantante originario di Cellino San Marco, ha condiviso durante un’intervista con La Stampa un dettaglio inaspettato riguardante il suo futuro professionale. Ha rivelato di aver ricevuto una comunicazione diretta da Mosca, che lo invita a prepararsi per un evento di grande rilievo. “Mi ha chiamato una persona appena l’altro ieri, da Mosca. E mi ha detto: tieniti pronto perché per settembre, al massimo ottobre, dovrai tornare a Mosca per cantare sulla Piazza Rossa al concerto che festeggerà la pace”, ha dichiarato il cantante.