Lanazione.it - Università di Pisa, l'impatto dell'RSV nei bambini su famiglie e sistema sanitario

, 28 gennaio 2025 - Uno studio pubblicato su The Lancet Respiratory Medicine, unae più prestigiose riviste scientifiche internazionali del settore, ha valutato l’sociale'RSV (le infezioni virus respiratorio sinciziale) sue servizi sanitari in 5 paesi europei: Italia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. La ricerca, a cui ha partecipato l’di, è durata dal 2021 al 2023 e ha coinvolto oltre 3.400. Le infezioni virus respiratorio sinciziale sono unae principali cause di bronchiolite e di polmonite neisotto i 5 anni. Dai dati è emerso che quasi un terzo (32,9%)e infezioni respiratorie acute neiin età prescolare è associato all’RSV. La durata mediaa malattia è di circa 12 giorni, con oltre il 45% dei genitori che ha dovuto assentarsi dal lavoro e il 70% deiche ha perso giorni di scuola o asilo.