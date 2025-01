Trofeo MM Crew di Sci, i giovani atleti del Lazio danno spettacolo sulle piste innevate

Leggi su Ilfaroonline.it

Dopo Campo Felice e Roccaraso, è stata Ovindoli la sede di tappa del frenetico calendario agonistico del Comitato Regionale– Sardegna.Si è infatti disputato il I°MMorganizzato dall’omonimo team di Guarcino. Hanno partecipato tutti i migliori talenti della nostra regione. Due le prove in programma, la innovativa gara “Flipper” ed un gigante. Ad imporsi in entrambe le gare sono state Lucrezia Sticca (SC Terminillo) e Lavinia Sambuco (SC Livata) che nel gigante ha preceduto le compagne di team Ranalli e Esposito in un podio targato tutto Livata. Tra i piùhanno bissato il successo Riccardo Abbruzzetti (MM) negli U10, Victoria Foster Tirabassi (SC Terminillo) e Thomas Angiulli (SC Livata) negli U12 e Alessio Chiaretti (SC Terminillo) tra i Superbaby. Non è riuscito a bissare il successo nel gigante Alfredo Nanni (MM), favorito della vigilia tra i Ragazzi ma squalificato nella seconda manche.