Lanazione.it - Studente scomparso a Perugia, vasta task force per le ricerche di Andrea

, 28 gennaio 2025 - Riunione di lavoro per laincaricata dellediProspero,abruzzese di 19 anni,nella giornata di venerdì 24 gennaio a. Le forze dell'ordine hanno fatto il punto in piazza Cecilia Coppoli a Monteluce, quartiere universitario dove loè stato visto per l'ultima volta. Scomparsa sulla quale la Procura della Repubblica diha aperto un fascicolo al momento senza ipotesi di reato e indagati. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia esattamente successo. Al momento non risulta esserci alcuna pista privilegiata. Il briefing a Monteluce è servito per scandagliare alcune ipotesi, capire se il giovane prima di dileguarsi nel nulla possa aver incontrato qualcuno e da lì dove possa essersi diretto.