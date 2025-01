Davidemaggio.it - Stasera Tutto è Possibile… anche gioire sulla scia di Affari Tuoi?

del successo di, Stefano De Martino sbarca in prima serata. Si tratta, in realtà, di un ritorno: da questa sera il conduttore si riaffaccia su Rai 2 con la nuova edizione diè Possibile, show che conduce ormai dal 2019.STEP si allunga di due puntateLa novità principale di questa undicesima stagione (la settima con De Martino, dopo le prime quattro affidate ad Amadeus) è che durerà due puntate in più rispetto allo scorso anno: dieci anziché otto.Gli ospiti della prima puntataNel cast sono confermate le presenze fisse di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, che torna con le sue imitazioni (la prima sarà Milly Carlucci). A loro, ogni settimana, si aggiungeranno gli ospiti: si parte con Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice e Carlo Amleto.