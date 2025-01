Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica dopo il 16º turno: l’Inter Women resta dietro!

Il sedicesimodivolge al termine.la vittoria in campionato sul Como,arla sua corsa cadendo in casa della Juventus per 2-0. Le bianconere, dunque, hanno la chance di scappare avanti e allungare ancora il divario fra primo e secondo posto. Ecco ladila quindicesima giornata.1) Juventus412) INTER34 punti3) Roma314) Fiorentina275) Como226) Milan197) Sassuolo168) Lazio169) Sampdoria810) Napoli6