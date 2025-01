Dilei.it - Sanremo 2025, i Modà cantano Non ti dimentico. Di cosa parla la canzone

Leggi su Dilei.it

Fra i Big in gara atroviamo anche i, una band amatissima e con un forte legame con il Festival. Il gruppo ha deciso di portare sul palco laNon ti, una ballata d’amore intensa e romantica, in pieno stile: testo e significato di Non titornano acon Non ti, una ballad intensa ched’amore. A raccontare il significato del brano sono stati proprio gli artisti, intervenuti sui social del Festival.“Non tiè unad’amore – hanno rivelato i-. Dimenticare è difficile, però nella vita arriva un momento in cui si deve avere il coraggio di lasciarsi certe cose alle spalle, per poi andare avanti. Non vediamo l’ora di farvela sentire, perché finalmente torniamo con unad’amore dei, una di quelle che hanno fatto innamorare il pubblico.