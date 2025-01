Spazionapoli.it - Raspadori nel mirino dell’Atalanta, spunta la reazione di Conte: il retroscena

Napoli calcio ultimissime – Giacomosempre più neldopo l’infortunio di Ademola Lookman:ladel tecnico Antoniosu tale scenario.Il Napoli calcio è pronto a rendersi protagonista in queste ultimissime ore di calciomercato: c’è molta carne a cuocere in questa fase finale (e decisiva) della sessione invernale, con gli azzurri che attendono ancora novità su chi potrebbe sostituire Khvicha Kvaratskhelia, approdato di recente al Paris Saint Germain. Il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è al lavoro, principalmente, su due fronti: Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. Per il primo, ci sono sostanziali difficoltà con il Manchester United in merito alla valutazione del cartellino del nazionale argentino, mentre ancora non c’è l’accordo con l’entourage del calciatore del Borussia Dortmund.