Puntomagazine.it - Rallentamenti sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: la circolazione è stata ripristinata

laferroviaria dopo un inconveniente tecnico: i trenihanno registrato ritardi fino a 60 minuti.Laferroviariaadtraè tornata regolare dopo un inconveniente tecnico che ha provocatooggi, in prossimità di Anagni. L’incidente ha causato disagi ai passeggeri, con alcuni treni che hanno dovuto percorrere itinerari alternativi.Secondo quanto riportato dal sito di Trenitalia, i trenisono stati instradati su percorsi alternativi che passano per Cassino e Formia. Tuttavia, questo ha comportato un aumento del tempo di percorrenza per alcuni convogli, con ritardi che sono arrivati fino a 60 minuti.I treni direttamente coinvolti e che hanno registrato un maggiore tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti sono stati:FR 9658 da Reggio Calabria Centrale (12:17) a Milano Centrale (21:00)FR 8519 da Bolzano (13:12) a Sibari (22:33)FR 9425 da Venezia Santa Lucia (14:26) aCentrale (19:48)FR 9660 daCentrale (16:55) a Brescia (22:23)FR 9434 daCentrale (18:09) a Venezia Santa Lucia (23:34)Nonostante i disagi iniziali, la situazioneè tornata alla normalità, e i treni stanno ora viaggiando senza ulteriori inconvenienti.