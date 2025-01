Quotidiano.net - Più latino e poesie a memoria. La nuova riforma della scuola

Siamo intrappolati nella sindrome italiana, ovvero la continuità nella medietà. Lo rivela il rapporto 2024 del Censis, evidenziando che, anche culturalmente, la preparazione scarseggia. Il 30,3% degli italiani (e il 55,1% dei giovani) non sa dire correttamente chi era Giuseppe Mazzini, il 42% crede che Gabriele D’Annunzio sia l’autore de L’infinito, il 35,9% pensa che l’Inno di Mameli sia di Giuseppe Verdi e il 32,4% attribuisce gli affreschiCappella Sistina a Giotto o Leonardo da Vinci. È innegabile che in tema di istruzione c’è ancora molto da fare e con l’obiettivo di colmare queste lacune sono state elaborate le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo scolastico che, messe a punto da una connessione appositamente istituita, entreranno in vigore con l’anno 2026-27. Tanti i cambiamenti previsti che modificano significativamente i programmi attuali puntando sulle materie umanistiche.