Lanazione.it - Paolo Mengoli ospite a Punto Radio Cascina

(Pi), 28 gennaio 2025 – ?è pronta ad ospitare ai suoi microfoni un altro grande artista. Saràa il protagonista dell’episodio di questa settimana in “Cartoline digitali”, lo speciale programmafonico all’interno del quale il conduttore Luca Doni intervista, di settimana in settimana, un’artista diverso. Domani, mercoledì 29 gennaio alle 14,in studio con Luca Doni, presenterà il suo nuovo singolo dal titolo “Ladro”, brano che peraltro è stato inviato alla commissione del festival di Sanremo 2025. Solo l’ultimo di una serie di successi che hanno costellato la carriera del cantante emiliano. Oltre al suo ultimo singolo infattiha da poco pubblicato il remix di uno dei suoi brani più celebri “Perchè l’hai fatto”. Durante il programma sarà inevitabilmente approfondito anche l’argomento Nazionale cantanti, da lui fondata nel 1975 insieme a Mogol, Gianni Morandi e Claudio Baglioni con lo scopo di promuovere e sostenere progetti di solidarietà e in cui ha ricoperto il ruolo di portiere partecipando a ben 440 partite.