Roma fuga di monossido di carbonio semina il panico in un hotel | 6 ricoverati e 96 evacuati

Attimi di panico in un hotel in via Aurelia a Roma, dove una fuga di monossido di carbonio ha avvelenato l’aria della struttura obbligando i titolari ad avvertire le autorità competenti e prevedere la necessità di attivare le procedure di evacuazione per liberare l’albergo. Nello specifico, perdite di questo tipo di gas sono particolarmente pericolose . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, fuga di monossido di carbonio semina il panico in un hotel: 6 ricoverati e 96 evacuati

Momenti di paura in un albergo di Roma. Quasi cento ospiti del Raganelli Hotel di via Aurelia 738, sono stati fatti evacuare per una fuga di monossido di carbonio. A dare l'allarme, intorno alle 4:30 del mattino di oggi, 14 luglio, sono stati alcuni ospiti che hann Vai su Facebook

