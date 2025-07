Fiorentina, Stefano Pioli ripartirĂ da Moise Kean: dopo il no all’Arabia Saudita e con la clausola in scadenza, pronta la trattativa per il rinnovo Stefano Pioli è tornato dove tutto era cominciato, a Firenze, ma con uno scudetto in piĂą sul petto e un’esperienza europea che oggi rappresenta un valore aggiunto per una Fiorentina che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, Pioli riparte da Kean: no all’Arabia e nei prossimi giorni si parlerà del rinnovo, le ultime