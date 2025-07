E questa volta a dare per prima la notizia è stata proprio lei

V anessa Hudgens è pronta a vivere di nuovo l’emozione della maternità . L’attrice 36enne, nota per il suo ruolo in High School Musical, ha condiviso su Instagram la notizia della sua seconda gravidanza, attesa insieme al marito, il giocatore di baseball Cole Tucker. Buon compleanno Vanessa Hudgens: la cantante e attrice compie 32 anni X Leggi anche › Vanessa Hudgens è diventata mamma: le prime foto con il bebè Vanessa Hudgens mamma bis, il post: secondo round. La coppia, che ha già un figlio nato l’anno scorso, ha condiviso la notizia della cicogna in volo con una serie di foto che mostrano Vanessa raggiante mentre accarezza il pancione, accanto a Cole sorridente. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - E, questa volta, a dare per prima la notizia è stata proprio lei

In questa notizia si parla di: volta - dare - prima - notizia

Magnanelli dopo il pareggio della Juve Primavera: «Giocato una buonissima partita. Una volta raggiunto il traguardo cercheremo di dare battaglia a tutti, c’è da lavorare e migliorare» - di Redazione JuventusNews24 Magnanelli dopo il pareggio della Juve Primavera: tutte le dichiarazioni del mister dopo la partita contro il Verona.

Durante uno State of Play dedicato, Sony ha mostrato per la prima volta in maniera estesa Ghost of Yotei, condividendo un lungo video gameplay ricco di informazioni inedite. (Trovate il link della notizia nel primo commento) Vai su Facebook

È vero che una grande corrente oceanica ha invertito per la prima volta la sua direzione? Facciamo un po' di chiarezza sulla notizia; Verstappen risponde per la prima volta alla partenza di Horner dalla Red Bull; AUDACE CAMPOMORONE Prima volta tutti assieme.

Pagelle magistrati, Milano sperimenta piattaforma per "dare i ... - MSN - La procedura, già abbozzata dal governo Draghi- Lo riporta msn.com

Pagelle magistrati, Milano sperimenta piattaforma per dare i voti ... - Pagelle magistrati, Milano sperimenta piattaforma per "dare i voti": prima volta in Italia Ad attivarla l'Ordine degli Avvocati del capoluogo lombardo: segnalazioni riguardanti magistrati e ... Come scrive ilmessaggero.it