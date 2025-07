Verso fiscalizzazione cloud | l' esempio della tech company fiskaly

Roma, 14 lug. (askanews) - La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto delle novitĂ importanti sul piano della digitalizzazione, dell'innovazione e della semplificazione fiscale, con un occhio di riguardo per le aziende. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto infatti una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, innovazione a cui ha fatto seguito una stretta sugli scontrini di carta. In questo contesto è approdata nel mercato italiano fiskaly, tech company europea specializzata in soluzioni cloud per la conformitĂ fiscale. Silvio Agresti, Country Manager Italia di fiskaly, ha dichiarato: "fiscaly è una tech company nata in Austria nel 2019, ci occupiamo in maniera molto specifica di fiscalizzazione cloud e lo facciamo su scala, gestiamo circa un milione di punti cassa a livello europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Verso fiscalizzazione cloud: l'esempio della tech company fiskaly

