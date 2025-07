Effetto dazi sui mutui cosa cambia per chi compra casa ora

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare dazi significativi contro l’Unione europea, fino al 30%. Mentre le due parti continuano a negoziare per trovare un accordo che scongiuri una guerra commerciale, le nuove tensioni aprono due scenari opposti sui mutui, che dipendono dalla reazione dell’Ue. In caso si arrivasse allo scontro e alla vera e propria guerra commerciale, come accaduto per alcuni mesi tra Cina e Usa, i tassi di interesse sui mutui potrebbero aumentare per colpa della crescita dell’ inflazione. Se invece si trovasse un accordo, è possibile che l’economia europea rallenti e che quindi i tassi scendano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Effetto dazi sui mutui, cosa cambia per chi compra casa ora

La Bce fa abbassare le rate dei mutui, ma con i dazi Usa rischiano di risalire: l’economista spiega perché - La Bce ha tagliato i tassi d'interesse per l'ottava volta e questo potrebbe portare un risparmio tra i 10 e i 27 euro al mese sulle rate dei mutui a tasso variabile.

