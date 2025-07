Suo nipote è grave servono 18mila euro per cure salvavita | arrestato il finto caporeparto

Ha avuto la prontezza di contattare la Polizia prima di mettere mano ai suoi risparmi e consegnare a un sedicente caporeparto ben 18mila euro. È successo venerdì mattina a Mompiano, dove una donna anziana ha ricevuto la telefonata di un uomo che, spacciandosi per suo nipote, le raccontava di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: nipote - 18mila - euro - caporeparto

Suo nipote è grave, servono 18mila euro per cure salvavita: arrestato il finto caporeparto; La chiamata del (finto) parente malato: “Servono tre iniezioni dalla Svizzera da 18mila euro”. Ma è una truffa; Si spaccia per il nipote: Sono in ospedale, servono soldi per le cure, sventata truffa ad anziana.

"Suo nipote è grave, servono 18mila euro per cure salvavita": arrestato il finto caporeparto - Nonostante lo spavento, l'anziana ha avuto il coraggio di contattare il 112, spiegando i suoi dubbi all’operatore della Questura. Segnala bresciatoday.it

Tenta di truffare un'anziana con il finto nipote in ospedale - Il tentativo è andato a vuoto grazie alla presenza della vittima e alla pronta chiamata al numero di emergenza 112. Secondo giornaledibrescia.it