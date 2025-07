Jazz e vino sotto le stelle | a Caposele la decima edizione di Jazz & Wine all’Ombra del Campanile

Caposele – Si terrĂ venerdì 8 agosto, presso il Parco Saure di Caposele, la decima edizione di “Jazz & Wine all’Ombra del Campanile”, rassegna estiva che unisce musica jazz e tradizioni enogastronomiche locali. L’evento, a ingresso libero, è ormai appuntamento fisso dell’estate irpina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

FORMIA - Si alza il sipario sulla XXI edizione del Jazzflirt Festival, il viaggio musicale che intreccia tradizione e innovazione. Ad aprire la rassegna, allocata nell'ormai consolidata, splendida cornice dell'Area Archeologica di Caposele, sarĂ , domenica prossim Vai su Facebook

Jazz e vino sotto le stelle: a Caposele la decima edizione di “Jazz & Wine all’Ombra del Campanile”; Jazz & Wine all’Ombra del Campanile; Il Jazzflirt Festival, rinomata rassegna dedicata alla musica jazz, annuncia con entusiasmo la sua ventunesima edizione, in programma dal 13 luglio al 28 agosto 2025 a Formia.

Il jazz italiano per le terre del sisma: decima edizione - MSN - È tutto pronto per la decima edizione de Il jazz italiano per le terre del sisma, la manifestazione che, dal 2015, ha portato e continua a portare nella città dell’Aquila e nelle regioni ... Riporta msn.com

Dal 17 agosto JazzandWine festeggia la decima edizione - la rassegna ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica dell’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. Come scrive lanazione.it