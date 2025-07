Una folata di vento dall’altra parte dell’Atlantico rischia di trasformarsi in un uragano per l’economia italiana. L’amministrazione Trump ha annunciato i famigerati nuovi dazi del 30% sulle importazioni dall’Unione Europea, colpendo allo stomaco molte delle filiere che costituiscono il cuore (e lo stomaco) del Made in Italy. Ma stavolta il rischio è concreto. Non solo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dal Pecorino al Prosecco: le eccellenze italiane che rischiano l’esilio dagli USA