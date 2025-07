Ultim’ora clamoroso Galatasaray | il club turco prova lo sgarro al Napoli

Clamorosa indiscrezione, il Galatasaray mette i bastoni fra le ruote al Napoli: i dettagli. Prosegue la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. L’operazione va avanti da ormai diversi giorni, con azzurri e turchi che non riescono a trovare una soluzione. Al centro dell’attenzione le modalità di pagamento che il Galatasaray vorrebbe sfruttare per pagare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe dilazionare troppo il pagamento, ragion per cui la sua posizione netta è quella di non andare oltre il 2026. Napoli, occhio al Galatasaray: i turchi provano lo sgarro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora, clamoroso Galatasaray: il club turco prova lo sgarro al Napoli

