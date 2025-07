Melania Trump trasforma la finale della Coppa del Mondo per club in una passerella | look chic occhiali bold e Donald… ruba la scena ai vincitori

M entre gli occhi del mondo erano puntati sul campo tra Chelsea e PSG per la finale di Coppa del Mondo per club organizzata dalla Fifa negli Stati Uniti, a catturare l’attenzione sugli spalti è stata Melania Trump. La first lady ha fatto il suo ingresso al MetLife Stadium in New Jersey con un look dallo stile minimal chic che ha immediatamente innescato commenti e condivisioni online. Accanto al marito Donald Trump, presente all’evento in veste istituzionale, Melania ha ancora una volta confermato la sua innata capacitĂ di distinguersi, con un outfit sobrio ma con un accessorio decisamente appariscente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

