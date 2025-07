Scena muta Maturità 2025 Maggi | La scuola diploma praticamente tutti sistema scolastico ipocrita i giovani non vogliono più essere presi in giro

La scena muta alla maturità torna al centro dell’attenzione, con cinque studenti che hanno scelto il silenzio come forma di protesta contro il sistema scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tre #studenti hanno fatto scena muta per protesta davanti alla commissione d’esame di #maturità Non è la “ragazzata” che vi raccontano i giornali, ma una pugnalata a un sistema #scuola che ha fallito, di cui anche tu probabilmente sei stato vittima. È un gest Vai su Facebook

#Scuola Almeno tre studenti rifiutano l'orale alla maturità, dopo aver raggiunto la sufficienza agli scritti, per contestare il sistema di valutazione. Il ministro #Valditara: "Dal prossimo anno non sarà più possibile fare scena muta", "Dovranno ripetere l'anno" Vai su X

