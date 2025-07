Nas a Parma più di 100 locali controllati 39 ispezioni e 73 sanzioni

Nei primi sei mesi del 2025, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e SanitĂ (N.A.S.) di Parma hanno condotto un’attivitĂ di controllo serrata lungo l’intera filiera alimentare delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. In tutto il semestre sono stati effettuati 279 accessi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nas, a Parma più di 100 locali controllati, 39 ispezioni e 73 sanzioni; INTENSIFICATI I CONTROLLI NEL QUARTIERE SAN LEONARDO E IN CENTRO Sequestrati 112 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Disposto l’obbligo di firma e dimora per i due arrestati per furto in concorso; NAS, blitz nella movida di mezza Italia, 160 esercizi controllati, violazioni riscontrate nella metà delle verifiche.

