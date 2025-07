Ragazza si getta in mare di notte l’allarme dopo la telefonata | salvata

San Benedetto (Ascoli), 14 luglio 2025 - Attimi di paura a San Benedetto (Ascoli) in piena notte: una ragazza si getta in mar e e viene salvata da carabinieri e vigili del fuoco. La giovane aveva segnalato le proprie intenzioni al numero d'emergenza: una chiamata al 118 ha fatto scattare subito l'allarme. Il fatto è accaduto al porto intorno alla mezzanotte, la ragazza, si è gettata nelle acque del molo nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Un pompiere, indossati gli appositi dispositivi di protezione, si è calato in mare ed è riuscito a recuperare la ragazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazza si getta in mare di notte, l’allarme dopo la telefonata: salvata

Occupa alloggio Aler e getta mobili e indumenti del proprietario dalla finestra. Un’inquilina chiama gli agenti: casa liberata e ragazza denunciata - Abbiategrasso (Milano), 14 luglio 2025 –  Ha provato a occupare abusivamente un alloggio Aler ma la segnalazione dei cittadini e poi l’ intervento della polizia locale hanno impedito che il tentativo andasse a buon fine arrivando infine alla denuncia della protagonista.

