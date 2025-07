UILPoste Taranto ottiene il riconoscimento dell’autismo tra le tutele contrattuali | una svolta per i diritti dei lavoratori caregiver

UILPoste Taranto comunica che, a seguito di un'azione condotta in stretta collaborazione con la UIL territoriale e le Segreterie Nazionali UIL e UILPoste, l'autismo è stato finalmente riconosciuto tra le condizioni meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 41 del CCNL di categoria. Il caso riguarda una lavoratrice tarantina, madre di un bambino autistico, che da tempo chiedeva di essere trasferita presso una sede più vicina al proprio domicilio, per poter conciliare le esigenze familiari con quelle professionali. Una richiesta più volte respinta, a causa della mancata inclusione dell'autismo tra le patologie considerate prioritarie per la mobilità.

L’autismo entra tra le tutele contrattuali di Poste Italiane.

