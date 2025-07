Ucraina Trump annuncia | Invieremo missili Patriot a Kiev ma li pagherà l’Unione europea

Gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina altri missili Patriots e “attrezzature militari molto sofisticate”, che saranno pagate dai Paesi membri dell’Unione europea. L’annuncio è arrivato ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che oggi riceverĂ alla Casa bianca il segretario generale della Nato, Mark Rutte, dopo aver annunciato “un’importante dichiarazione” sulla Russia, che lascia aperta la porta a un possibile inasprimento delle sanzioni contro Mosca a seguito del deterioramento dei suoi rapporti con il leader del Cremlino, Vladimir Putin. “Putin ha davvero sorpreso un sacco di gente. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ucraina, Trump annuncia: “Invieremo missili Patriot a Kiev ma li pagherĂ l’Unione europea”

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

MA TRUMP NON POTRÀ MANDARE ALL’UCRAINA MISSILI ALL’INFINITO di Alessandro Orsini Fq - 10 luglio 2025 - Trump è un caos mediatico. La sua comunicazione confonde e disorienta. Prevedere le mosse di un personaggio così contraddittorio è possi Vai su Facebook

