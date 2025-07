Nessuno sa come io sia ancora vivo Achille Costacurta e il racconto del suo gesto estremo

Personaggi TV. Dietro ai cognomi illustri e a una vita che potrebbe sembrare perfetta, si nasconde una verità che lascia senza fiato. Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e della showgirl Martina Colombari, è tornato a parlare del suo passato tormentato, rivelando un episodio che segna un punto di non ritorno nella sua giovane esistenza. Nessuno si spiega come sia sopravvissuto, dice lui stesso, mentre ripercorre i momenti più oscuri della sua battaglia contro la dipendenza e il disagio mentale. Leggi anche: L’attore italiano rivela: “Così mi sono accorto del tumore”. I sintomi sospetti Leggi anche: Lutto per Gianni Morandi, il dolore del cantante: “Eravamo insieme da 40 anni” Il vortice della droga: “Mi sentivo Dio, ma mi stavo distruggendo”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Nessuno sa come io sia ancora vivo”. Achille Costacurta e il racconto del suo gesto estremo

In questa notizia si parla di: achille - costacurta - nessuno - vivo

Achille Costacurta dopo le droghe e il tentato suicidio: “A Mondello sono rinato” - Achille Costacurta a cuore aperto. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, nato nel 2004, ha parlato per la prima volta delle travagliate vicissitudini degli ultimi anni.

Achille Costacurta: “Mi sono trasferito a Mondello, rispetto a Milano è un’altra cosa” - Achille Costacurta riparte da Mondello. Il figlio 20enne di Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta ha deciso di lasciare Milano […] Continua a leggere Achille Costacurta: “Mi sono trasferito a Mondello, rispetto a Milano è un’altra cosa” su Perizona.

Costacurta e i problemi del figlio Achille: “Lì ho scoperto la forza incredibile di mia moglie” - Billy Costacurta si dice sicuro che il figlio Achille si sia lasciato i problemi alle spalle e sia un'altra persona: "Oggi è il ragazzo più bello del mondo.

“Nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo”. Achille Costacurta si racconta e parla del suo passato difficile e della rinascita >> https://buff.ly/vrgFWnL Vai su Facebook

Achille Costacurta: «Nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo»; Achille Costacurta: Ho provato a togliermi la vita, nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo; Achille, figlio di Martina Colombari: Tentato il suicidio, non si sa come sia ancora vivo. Uso di mescalina, allucinogeno messicano.

Achille Costacurta: “Ho provato a togliermi la vita, nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo” - Achille Costacurta parla in un'intervista della sua rinascita dopo il periodo buio segnato dalla dipendenza da droghe ... Secondo fanpage.it

Achille Costacurta, la nuova vita dopo le droghe e la detenzione: "Ho provato a togliermi la vita" - Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato della sua rinascita e dei difficili anni dell'adolescenza ... Si legge su msn.com