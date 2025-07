Cade in casa e non riesce a rialzarsi restando a terra per circa 40 ore | 80enne in ospedale

ANCONA – È stata la sua badante a ritrovarlo, sul pavimento della sua abitazione di via Flaminia dove era restato dal giorno prima impossibilitato a rialzarsi, e ad allertare i soccorsi. La Croce Gialla è intervenuta nella serata di ieri per soccorrere a un 80enne: in base alla ricostruzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: rialzarsi - 80enne - cade - casa

