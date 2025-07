Insula la Capri in bianco e nero Biasucci | dal 19 luglio in mostra alla Certosa di San Giacomo

Sabato 19 luglio inaugura a Capri nello splendido scenario della Certosa di San Giacomo la mostra¬† Insula ¬†di Antonio Biasiucci a cura di Gianluca Riccio. Un‚Äôisola, oltre cinquanta immagini, una visione inedita:¬† Antonio Biasiucci ¬†rilegge¬† Capri attraverso la fotografia in bianco e nero, trasformando il paesaggio in uno spazio di riflessione sul tempo, la memoria e la natura. Il¬† progetto¬†Insula, a cura di¬† Gianluca Riccio ¬†e ideato dall‚Äô Associazione Il Rosaio ‚Äď Arte e Cultura Contemporanea, √® sostenuto da¬† Strategia Fotografia 2024, promosso dalla¬† Direzione Generale Creativit√† Contemporanea del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: capri - bianco - nero - luglio

Capri punta sul bianco e sul digitale: nuovo capolinea a Marina Piccola e bus smart per residenti e turisti - Restyling in bianco per il capolinea di Marina Piccola: biglietti digitali via app e nuovi bus per migliorare la mobilità tra residenti e turisti.

Non √® una cena. √ą un‚Äôesperienza. Venerd√¨ 11 luglio, dalle 19:00, la terrazza di Pepe Nero si trasforma in un luogo senza tempo: un calice in mano, piccoli assaggi serviti a giro braccio, la musica in vinile che accompagna il tramonto. Vai su Facebook

Arrivano i Capri Music Awards. Sul palco, non solo grandi artisti ma spazio anche a giovani talenti grazie al concorso Capri Young Awards Vai su X

Insula, la Capri in bianco e nero Biasucci: dal 19 luglio in mostra alla Certosa di San Giacomo; Boris Johnson scatenato a Capri, canta e balla all’Anema e Core; Le fashion news di luglio.

‚ÄúInsula‚ÄĚ, Capri in un racconto fotografico tra memoria archetipica, paesaggio e trasformazione - Sabato 19 luglio inaugura a Capri nello splendido scenario della Certosa di San Giacomo la mostra Insula di Antonio Biasiucci a cura di Gianluca Riccio. Segnala napolivillage.com

Migliori giochi in bianco e nero | Luglio 2025 - tuttotek.it - Se volete qualcosa di retrò davvero, provate con lo schema di colori in bianco e nero: ecco i migliori giochi, per noi, nella scala di grigi. tuttotek.it scrive