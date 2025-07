Educazione finanziaria e della cultura assicurativa e previdenziale a scuola | protocollo MIM-ANIA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a realizzare progetti formativi e attivitĂ didattiche nell’ambito dell’educazione economica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: educazione - scuola - protocollo - finanziaria

Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori - Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito i criteri per l’introduzione di percorsi di educazione sessuale nelle scuole italiane.

Educazione sessuale a scuola, parla Sasso (Lega): “Priorità alle famiglie, in classe si va per imparare italiano e storia, non per assistere a lezioni di sessualità tenute da drag queen”. INTERVISTA - Il deputato della Lega, Rossano Sasso, ai microfoni di Orizzonte Scuola, ribadisce con forza la necessità del consenso preventivo delle famiglie per le attività scolastiche legate all'educazione sessuale.

Il freno di Valditara all’educazione sessuale a scuola indigna le opposizioni. Dal Pd a +Europa, ecco perché lo criticano - Le linee guida dettate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sull’ educazione affettiva e sessuale nelle scuole stanno suscitando un’ondata di proteste tra leader e deputati d’opposizione.

Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura insieme ad Arpal Puglia, all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Bari, INPS Puglia, INAIL Puglia, alle organizzazioni agricole e alle sigle si Vai su Facebook

Educazione finanziaria e della cultura assicurativa e previdenziale a scuola: protocollo MIM-ANIA; Educazione finanziaria a scuola, protocollo d’intesa fra Ministero e FEduF; Quali sono le finalità di un’educazione finanziaria a scuola. Il progetto di un Istituto Comprensivo del trevigiano.

Educazione finanziaria a scuola: dopo un anno corsi attivi nel 50% degli istituti, ma servono più docenti formati. Ricerca Doxa - Secondo la ricerca Doxa per Alleanza Assicurazioni, studenti e famiglie mostrano forte interesse, ma l ... Segnala msn.com

Primo anno di educazione finanziaria a scuola - evolCoverUrl="2159661_sd_685e7c0d4064a_1751022605. Secondo affaritaliani.it